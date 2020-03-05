Пекин, , 13:56 — REGNUM Несмотря на общенациональный запрет в Китае на употребление в пищу мяса диких животных, власти Китая разрешили гражданам страны есть диетических лягушек. Об этом заявили в министерстве сельского хозяйства и деревни Китая.

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Отмечается, что исключение из правил правительство КНР сделало через неделю после принятия соответствующего постановления. Теперь такая живность в Китае будет относиться к категории «водных животных», пишет ТАСС. Такая мера позволит спасти от разорения многочисленные рестораны и аграрные хозяйства, которые занимаются выращиванием и продажей деликатесов.

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По официальным данным, запрет на употребление в пищу лягушачьего мяса лишил бы в Китае значительных доходов около 2 млн человек и мог подстегнуть безработицу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские исследователи предположили, что первоначальным хозяином нового коронавируса COVID-2019, вероятнее всего, была летучая мышь. По их данным, либо заражённые летучие мыши попали на рынок в Ухани, где торговали в том числе и их тушами, либо же туда попали другие животные, которых зараженные летучие мыши укусили.

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