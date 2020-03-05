Стокгольм, , 14:01 — REGNUM Шведские граждане столкнулись с проблемой возвращения домой после того, как власти Швеции прекратили прямое сообщение с Ираном. Однако МИД Швеции не планирует оказывать им помощь. Об этом 5 марта сообщило шведское агентство Sveriges Radio.

Авиасообщение между Швецией и Ираном было приостановлено с 2 марта. Под запрет попала иранская авиакомпания Iran Airs, осуществляющая международные авиаперевозки между двумя странами. Ограничения были установлены по причине распространения в Иране нового коронавируса COVID-19.

Власти Швеции заявили, что Тегеран не контролирует ситуацию и не принимает необходимых мер для устранения эпидемии.

По данным МИД Швеции, в настоящее время на территории Ирана находится порядка 2−3 тысяч человек. Однако внешнеполитическое ведомство Швеции не собирается оказывать помощь желающим вернуться домой. Представители министерства заявили, что из Ирана летают самолеты других авиакомпаний. Однако, как отмечают журналисты Sveriges Radio, купить билеты на рейсы других авиаперевозчиков в данный момент практически невозможно.