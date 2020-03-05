Москва, , 13:53 — REGNUM В связи с эпидемией коронавируса, государственные органы РФ выдают рекомендации российским туроператорам, но порой не указывают сроки действия этих рекомендаций. На это 5 марта, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на пресс-конференции посетовала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Что мы имеем на данный момент? Есть действующая рекомендация Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора. Роспотребнадзор — это орган, который компетентен оценивать безопасность для жизни и здоровья наших граждан в тех или иных странах, — рассказала она. — И вы прекрасно знаете, что их последняя рекомендация касается трёх стран — это Южная Корея, Иран и Италия. За этой рекомендацией последовала рекомендация Федерального агентства по туризму, где сказано, что туристическим компаниям не советуют формировать и реализовывать туристические пакеты на этих направлениях и формировать и реализовывать отдельные туристические услуги. При этом срок действия этой рекомендации никак не обозначен».

Параллельно с этим, как подчеркнула Ломидзе, идет активное, и даже агрессивное информирование потребителей о том, что такое коронавирус. Причём, как полагает Ломидзе, недостаточно аргументированное.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ломидзе рассказала, что из-за эпидемии коронавируса туристический рынок России оказался в очень сложном положении.

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