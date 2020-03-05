Стокгольм, , 13:59 — REGNUM В настоящее время все больше жителей Швеции обращаются с жалобами и вопросами в Шведское агентство по защите прав потребителей и Государственный рекламационный комитет, подотчетный министерству финансов Швеции. Обращения граждан связаны с вопросами отмены поездок и возвращения денег за купленные билеты. Об этом 5 марта сообщило шведское издание Sveriges Radio.

Журналисты Sveriges Radio пообщались с Кшиштофом Якоби, который вследствие начавшейся эпидемии нового коронавируса COVID-19 в Северной Италии был вынужден отменить запланированную поездку. Туристическая компания не возвратила Якоби деньги за неоказание услуги.

«Мы почувствовали, что должны были отменить поездку. Мне самому 75 лет. Я болею диабетом и страдаю от рака. Так что, это было слишком опасно ехать туда», — поделился Якоби.

В свою очередь в туристической компании, через которую Якоби забронировал поездку, заявили, что клиент имеет право на полный возврат средств только в том случае, если министерство иностранных дел Швеции выступит с обращение к гражданам не посещать ту или иную страну, или турагентство само выступит инициатором отмены бронирования.

Sveriges Radio отметило, что продолжит освещать данную тему на фоне того, как граждане продолжают подавать свои жалобы и обращения в государственные органы с просьбой к властям вмешаться и заставить турагентства вернуть им деньги.