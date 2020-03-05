Актау, Казахстан, , 13:42 — REGNUM Актауский городской суд приговорил двух мужчин к одному году ограничения свободы за оскорбление полицейского, сообщили 5 марта в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Суд установил, что двое пьяных мужчин, находясь в ресторане, не отреагировали на требование сотрудника полиции предъявить документы. Они выражали недовольство и вели себя агрессивно. Злоумышленники нанесли представителю власти несколько ударов руками и ногами и порвали форму.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в селе Сортобе Кордайского района Джамбульской области Казахстана трое мужчин напали на полицейского, который пытался оштрафовать водителей из-за отсутствия документов.

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