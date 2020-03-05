Тбилиси, , 13:42 — REGNUM

Для борьбы с коронавирусом и информирования общества о ситуации в стране в Грузии создан специальный сайт, адрес которого в интернете: www.stopcov.ge. Об этом на сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на заседании правительства 5 марта.

Он поблагодарил врачей, пограничников и таможенников за ту практически безвозмездную работу, которую они делают с целью предотвращения распространения в стране опасной инфекции.

«Всемирная организация здравоохранения очень высоко оценила действия нашего правительства, и в первую очередь, минздрава с точки зрения борьбы с вирусом. И это не только слова. Это результат каждодневного труда. Но мы должны помнить, что это глобальный вызов, нельзя расслабляться ни на секунду, нужно еще больше повысить эффективность совместной борьбы», — подчеркнул премьер.

Он призвал «ангажированных» политиков из рядов оппозиции прекратить использовать вирус как мишень для собственных политических целей и пояснил, что одолеть вирус можно только совместными усилиями.

«Несмотря на то, что некоторые наши политически ангажированные коллеги считают, что вирус выбирает мишень по политическому оттенку и угрожает только синим или желтым, а красным не грозит, мы должны понимать, что гражданское общество проявляет высокую гражданскую ответственность. Это борьба, в которой мы должны победить все вместе и вместе обеспечить минимизацию влияния этого вызова на нашу экономику и наших граждан», — заявил Гахария.

Напомним, что в Грузии лабораторно подтвержден уже четвертый случай инфицирования коронавирусом. Он обнаружен у гражданина Грузии, вернувшегося из поездки по Италии. Выявлены находившиеся с ним в контакте 25 лиц, которые взяты под наблюдение. По данным минздрава, на сегодняшний день в стране фиксируется 252 возможных случая коронавируса, которые пока лабораторно не подтверждены.