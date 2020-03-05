Сеул, , 13:54 — REGNUM В Южной Корее вылечили и выписали из больницы одного военнослужащего, у которого ранее был обнаружен коронавирус нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По состоянию на 10:00 по местному времени 5 марта вирус был выявлен у тридцати четырех военнослужащих. Из них девятнадцать военнослужащих — представители сухопутных войск, один человек — представитель военно-морских сил, одиннадцать человек — представители военно-воздушных сил, двух человек — морских пехотинцев и один человек — представитель министерства обороны.

Отмечается, что выписанным военным является один из заражённых, выявленный 4 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Южной Корее выявили 322 случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых увеличилось до 6 088 человек.

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