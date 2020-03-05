Токио, , 13:34 — REGNUM Энтузиаст с ником Holoope показал, как бы выглядела игра Silent Hill 2 в виртуальной реальности. О необычной разработке 5 марта сообщает сайт cybersport.ru.

Ролик с демонстрацией игрового процесса геймер опубликовал на своём YouTube-канале. В нём показаны основные элементы геймплея: решение головоломок и погони от могущественных врагов.

Напомним, релиз Silent Hill 2 состоялся в 2001 году. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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