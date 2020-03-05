Токио, , 13:28 — REGNUM Спидраннер (человек, который проходит игры на скорость) с ником BrianMp16 потратил 180 часов реального времени, чтобы накопить на самый дорогой предмет в игре Animal Crossing. Об этом 4 марта сообщило издание Kotaku.

Все 180 часов геймер выращивал и продавал репу, что накопить максимальную сумму денег — 999 999 999 колоколов (валюта в Animal Crossing). Все собранные средства он планирует потратить на покупку «модели городского почтового отделения».

Напомним, Animal Crossing — это серия «симуляторов жизни» от компании Nintendo. В 2020 году выйдет новая часть франшизы с подзаголовком New Horizons.

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