Кампала, , 13:28 — REGNUM Генеральный директор Комиссии по борьбе со СПИДом Уганды Нельсон Мусоба заявил, что завершаются клинические испытания нового инъекционного препарата для лечения ВИЧ, использование которого планируется начать в следующем году. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Выступая в Кампале, Мусоба заявил, что увеличение доступности лечения уменьшит проблему стигматизации заболевания в обществе, которая препятствует стремлению правительства Уганды прекратить распространение ВИЧ, который представляет собой серьезную угрозу для общественного здравоохранения, к 2030 году.

«Исследования в области инъекционного лечения ВИЧ-инфекции находятся на продвинутой стадии: пациенты будут получать одну дозу каждые восемь недель. Новая схема лечения переносится легче и представляет большее удобство для пациентов», — сказал он.

Доктор Мусоба добавил, что новый препарат также решит проблему низкой приверженности лечению, так как маловероятно, что пациенты забудут графики лечения.