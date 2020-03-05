Москва, , 13:32 — REGNUM Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов вручил отличившимся офицерам полицейского спецназа ведомственные награды. Об этом 5 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Награждение прошло в ходе учебно-методического сбора с руководящим и командным составом подразделений полиции специального назначения. Золотов вручил ведомственные награды командирам СОБР и ОМОН, которые показали высокие результаты в служебно-боевой деятельности по итогам 2019 года. Лучшие командиры получили наградное оружие, медали от ведомства, а также различные грамоты и ценные подарки.

Золотов отметил, что бойцы спецназа качественно выполняют все задачи, поставленные перед ними. Также директор Росгвардии добавил, что важно постоянно повышать профессионализм подразделений. В этом, по мнению Золотова, помогают учебно-методические сборы с командным составом, в ходе которых появляется возможность изучить передовой опыт спецподразделений, а также обсудить смежные вопросы.

«Свидетельством высокого профессионализма спецназа является победа на престижных международных соревнованиях «UAE Swat Challenge» в Объединенных Арабских Эмиратах, где команда росгвардейцев завоевала серебро», — передает слова главы Росгвардии пресс-служба ведомства.