Тбилиси, , 13:17 — REGNUM Прибывающие из Италии граждане Грузии должны иметь столько сознания, чтобы на время остаться в самоизоляции, не контактировать с окружающими, а если они этого не осознают, воздерживаться от контактов с этими людьми должны их родные и близкие, сотрудники и работодатели. Об этом на брифинге 5 марта заявил заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Паата Имнадзе.

Так он прокомментировал последний случай инфицирования коронавирусом гражданина Грузии, в минувшее воскресенье вернувшегося из Италии. По прибытии в Грузию признаков заболевания у него не выявили, но спустя два дня у него повысилась температура, и он обратился в инфекционную больницу. До этого успел вступить в контакт с родственниками и сотрудниками, а в больницу приехал на обычном маршрутном микроавтобусе. Поэтому круг вероятно инфицированных им людей может быть достаточно широким. На данном этапе в минздраве выявили 25 возможных контактов больного коронавирусом пациента, причем 15 из них — пассажиры самолета, на котором тот прилетел.

Грузинские эпидемиологи пока надеются, что с наступлением лета коронавирус, подобно другим ОРВИ, пойдет на спад, но полной уверенности в этом у них нет.

«И у нас, и в мировом медицинском сообществе есть надежды на то, что в холодное время года обычные ОРВИ распространяются быстро, а с наступлением жары идут на спад. Но мы пока наблюдаем. Посмотрим, как будет распространяться вирус в Австралии, где сейчас стоит лето и наступает осень», — заявил Паата Имнадзе.

Напомним, что 5 марта минздрав Грузии сообщил о четвертом подтвержденном случае коронавируса.