Пекин, , 13:14 — REGNUM Власти Китая призывают страны, которые ранее ввели санкции против Ирана, отменить ограничительные меры, чтобы не мешать реализации мер по борьбе с коронавирусом. Об этом 5 марта заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, в это критически важное время, когда иранское правительство и жители страны ведут борьбу с эпидемией, реализация односторонних санкций будет только ухудшать обстановку.

«Китай призывает соответствующие стороны немедленно снять санкции с Ирана», — сказал Лицзянь на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, Иран охвачен эпидемией коронавируса: инфицированных — 2922, умерших — 92, выздоровевших — 552 человека.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что стране удастся в кратчайшие сроки взять под контроль вспышку нового коронавируса.

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