Абуджа, , 13:27 — REGNUM Гуманитарные агентства обеспокоены действиями военнослужащих армии Нигерии, создающим препятствия для деятельности правозащитников в рамках разрешения гуманитарного кризиса на северо-востоке страны, связанного с ухудшением ситуации в сфере безопасности из-за мятежа исламистских боевиков. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление правозащитной организации Human Rights Watch.

«Нигерийские власти должны гарантировать, что гуманитарные агентства получат возможность оказывать своевременную и эффективную помощь людям, пострадавшим в результате конфликта», — заявила исследователь HRW Анити Эванг.

«Неоправданные ограничения [со стороны армии] усиливают страдания уязвимых людей, остро нуждающихся в помощи», — добавила она.

Представительница правозащитной группы обратилась к данным многочисленных гуманитарных организаций, некоторые из которых сообщили, что военный контроль над территориями, где они работают, подвергает опасности их персонал. В прошлом году 12 сотрудников гуманитарных организаций были убиты. Двое других остаются в плену после похищения.

По данным HRW, в результате мятежа более семи миллионов человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Правозащитники сообщают, что десять лет мятежа со стороны исламистских боевиков «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привели к перемещению около двух миллионов человек.