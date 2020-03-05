Берлин, , 13:15 — REGNUM За сутки в Германии было зафиксировано еще 109 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорится в сообщении института имени Роберта Коха, которое было опубликовано 5 марта.

Таким образом, общее число инфицированных в Германии составило 349 человек. В федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия зарегистрировано самое большое число зараженных — 175 человек.

Также крупные очаги заражения в Баден-Вюртемберге — там зараженными оказались 65 человек и в Баварии, где зафиксировано 52 случая заражения.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире возросло до 95 тыс.

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