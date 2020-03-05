Бишкек, , 13:11 — REGNUM За 2019 год в Киргизии зарегистрировано почти 49,4 тысячи брачных союзов. Об этом сообщает пресс-центр государственной регистрационной службы республики.

Самое большое количество браков зафиксировано в Ошской области — 11,5 тысячи, в Джалал-Абадкой области — 9 тысяч и в киргизской столице — более 7 тысяч.

Низкие показатели по числу зарегистрированных браков наблюдались в городе Ош, где только около 2 тысяч пар зарегистрировали свой брак, в Нарынской области — 1,7 тысячи и в Таласской области — 1,6 тысячи.

Также в 2019 году в органы ЗАГСа с заявлением о расторжении брака обратились около 11 тысяч семейных пар, что на 5,4% больше, чем в 2018 году.

Лидером по количеству разводов также является Ошская область, где расторгнуть брак пожелали свыше 2 тысяч семейных пар. На втором месте по этому показателю оказалась столица Киргизии — чуть больше 2 двух тысяч разводов. А замыкают тройку Чуйская область — более 1,9 тысячи разводов.

Наиболее крепкие браки в городе Ош, а также в Нарынской и Таласской областях, в которых количество заявлений о разводе не превышает 500. В Иссык-Кульской и Баткенской областях около 900 семейных пар решились расторгнуть брак.