Москва, , 13:05 — REGNUM В России молдавскому олигарху, экс-лидеру Демпартии Молдавии Владимиру Плахотнюку заочно предъявили еще одно обвинение. Как сообщил «Коммерсантъ», Плахотнюка обвиняют в организации поставки в Москву крупной партии гашиша из Марокко.

По данным следствия, подручные Плахотнюка Михаил Николаев по кличке Миша-дурак и «некий Попа» доставили почти 20 кг гашиша в автомобиле с молдавскими номерами в московский гараж. Ранее Плахотюка уже обвинили в создании международного наркокартеля, теперь по этому обвинению насчитывается 30 эпизодов.

Адвокат Плахотнюка Дарья Константинова заявила, что новое обвинение «такое же надуманное, как и старое».

Плахотнюка в России также обвиняют в выводе и отмывании денег в особо крупных размерах и организации покушения на убийство.

Отметим, что, сбежав из Молдавии после отстранения от власти в июне 2019 года, Плахотнюк находится в США. В Молдавии на него также заведены уголовные дела за отмывание денег, и он объявлен в розыск.