Нур-Султан, , 13:01 — REGNUM Руководство немецкой компании «Берингер Ингельхайм» выразило готовность внедрить в Казахстане технологию производства вакцин против ящура. Об этом говорится в ответе премьер-министра республики Аскара Мамина на депутатский запрос, сообщает 5 марта агентство «Казинформ».

По его словам, Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт разрабатывает биопрепараты, которые позволят отказаться от покупки эти товаров за рубежом.

Так, производство вакцины против ящура в Казахстане позволит отказаться от ввоза этих препаратов. Ежегодно на импорт вакцины тратится 1,6 млрд тенге ($50 млн).

Напомним, в конце февраля премьер-министр Казахстана в ответе на запрос депутатов Сената написал, что ежегодно в стране проводятся профилактика против 19 болезней животных и птиц.