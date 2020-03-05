Барнаул, , 12:59 — REGNUM Полиция Алтайского края в часть Международного женского дня проводит акцию «8 марта — в каждый дом». Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, для чтобы создать представительницам прекрасного пола хорошее настроение, участковые подговорили женщинам своего участка праздничные листовки и вручают их с добрыми пожеланиями.

Акция «8 марта — в каждый дом» алтайских полицейских ГУ МВД РФ по Алтайскому краю

«Кроме того, горожанки могут увидеть поздравления и на стендах при входе в свои дома. Помимо чудесных пожеланий, в праздничной листовке участкового указаны его фамилия, имя и отчество, адрес пункта полиции, телефон для связи», — пояснила начальник пресс-службы краевого управления МВД Светлана Ляпунова.

«Трогательно и приятно принять поздравление с 8 марта от своего участкового», — делится своими впечатлениями одна из жительниц Барнаула, получившая поздравление от участкового.