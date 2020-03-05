Улан-Удэ, , 12:59 — REGNUM В Бурятии региональный парламент утвердил выплаты «детям войны» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, более 5,7 тыс. жителей получат по 2 тыс. рублей. Таким образом, всего на эти цели из бюджета будет выделено 11,5 млн рублей.

«Единовременная праздничная «премия» предусмотрена только для тех, кто получает ежемесячную денежную выплату по этой категории», — отметили в Заксобрании.

Кроме того, «дети войны» при необходимости будут бесплатно обеспечены протезами и протезно-ортопедическими изделиями за исключением зубных протезов. Как отмечается, всего в подобной помощи нуждается более тысячи человек.

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