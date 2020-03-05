Варшава, , 12:57 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда, ведущий в настоящее время кампанию по переизбранию на новый срок, подписал поправки к закону «О железнодорожном транспорте», сидя за столом, стоящим на перроне небольшой неработающей железнодорожной станции в Конских.

«Благодаря этому закону многие места, отрезанные от коммуникаций в Польше, восстановят своё великолепие. Как минимум 20 городов среднего размера получат железнодорожное сообщение. Эффективная коммуникация начинает быть в Польше фактом», — приводит слова президента издание Wprost.

Фотография, на которой президент подписывает закон, вызвала волну насмешек и язвительных комментариев в сети. На снимке Дуда в одиночестве сидит за столом, стоящим на пустынном перроне небольшой железнодорожной станции, на заднем плане виднеется автомобиль охраны и один охранник.

Оппозиционно настроенные граждане сразу припомнили Дуде фотографию из Белого дома в США, где он подписывает документ стоя, согнувшись над столом американского президента. Политики и оппозиционные активисты назвали снимок «унижением», «насмешкой» и «предвыборным провалом».

«Одинокая скамейка на платформе. Склонившись над «скамейкой» Трампа. Президентство А. Дуды — это образец комедии в стиле Barei или Монти Пайтон. Только в этом случае мы смеемся сквозь слезы», — написал в своём Твиттере лидер оппозиционной «Гражданской коалиции» Марчин Кервиньский.

«Закон об обращении с отходами президент подпишет в выгребной яме», — цитирует одного из комментаторов Wprost.