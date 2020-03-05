Омск, , 12:55 — REGNUM 8 марта — в Международный женский день — в трёх зданиях Омского областного музея имени М. А. Врубеля вход для всех женщин будет бесплатным. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

В 2019 году в Международный женский день выставки Омского государственного музея изобразительных искусств посетили более 1,5 тыс. женщин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта отмечается Международный женский день. К этому празднику в регионах России организовали различные мероприятия.

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