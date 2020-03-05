Москва, , 12:55 — REGNUM В Москве в апреле планируется высадить более 52 миллионов цветов в основном виолу и тюльпаны, а также более 1,2 миллиона многолетних цветов, сообщается на портале мэра столицы.

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Самый большой цветник появится на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки (около 6 тыс. кв. метров). Масштабные клумбы разобьют на площади Гагарина, у «Манежа» и Большого театра.

В настоящее время в теплицах дозревают более 5 миллионов разноцветной виолы и более 13 миллионов луковиц тюльпанов. Также Москву украсят бальзамин, петуния, бегония и другие красивые цветы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году для украшения московских клумб в летний период выращено более 6 млн экземпляров бегонии.

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