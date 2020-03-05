Грозный, , 12:53 — REGNUM В Чечне в 2019 году произошло меньше всего ДТП с пострадавшими. Так, на 100 тыс. единиц автотранспорта в регионе пришлось 76 ДТП, сообщили ИА REGNUM 5 марта в пресс-службе главы и правительства республики.

Второе и третье места достались Чукотскому автономному округу (139 ДТП) и Свердловской области (150 ДТП на 100 тыс. единиц автотранспорта).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года ГИБДД Чечни предоставило сведения о 138 ДТП, произошедших в республике, в которых погибли 74 человека, пострадали 189 человек. Власти региона тогда выразили озабоченность ростом показателей аварийности по сравнению с предыдущим годом и призвали принять меры к обеспечению безопасности на дорогах республики.

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