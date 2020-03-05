Новосибирск, 5 марта 2020, 12:49 — REGNUM Праздничные выходные в Новосибирске будут морозными и ветреными. Это следует из прогноза Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Уже завтра, 6 марта, ночью ожидается −13…−15 °С, днём −8…−10 °С, ветер 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, снег, гололедица.
В субботу, 7 марта, ночью −18…−20 °С, в пригороде до — 23 °C, днём −10…−12 °С, ветер ночью северный 4−9 м/с, днём — западный до 8−13 м/с. Ночью снег, днём преимущественно без осадков, гололедица.
В воскресенье, 8 марта, ночью −13…−15 °С, в пригороде до — 18 °C, днём до — 3 °C, ветер с порывами до 20 м/с, мокрый снег, гололедица.
В понедельник, 9 марта, ночью −4…−6 °С, днём 2.-4 °С, ветер юго-западный 5−10 м/с., снег, гололедица.