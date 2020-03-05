Уфа, , 13:01 — REGNUM Улица Октябрьской революции в Уфе должна быть переименована. Об этом 5 марта заявил руководитель Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Капков в интервью журналистам ИА «Башинформ».

По информации журналистов, группа Сергея Капкова проработала вопрос создания в столице Башкирии пешеходной зоны на улице Октябрьской Революции. Члены группы предложили сделать движение по улице односторонним, таким образом расширить пешеходную зону за счет проезжей части. Специалисты сделали вывод о том, что это не повлияет на доступность центра города.

По словам бывшего главы департамента культуры Москвы Сергея Капкова, для развития города необходимо сменить управленческие решения в пользу людей, поскольку только 15% городских жителей пользуются личными автомобилями, остальные жители ездят на общественном транспорте.

Сергей Капков также заявил, что улица Октябрьской революции должна быть переименована. «Возможно, по этому вопросу нужно провести голосование — вернуть историческое название или придумать новое», — сообщил он журналистам.