Берн, , 12:50 — REGNUM Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.

В кантоне Во на западе Швейцарии от коронавируса умерла пациентка больницы Лозанне. Женщине было 74 года.

В Швейцарии, по данным Федерального управления общественного здравоохранения (FOPH), в настоящее время подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, в стране диагностику на коронавирус прошли 2 670 человек, у которых подозревали коронавирус. Результаты анализов этих людей оказались отрицательными.

Ранее стало известно о первом случае заражения коронавирусом в Боснии и Герцеговине.

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