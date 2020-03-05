Абакан, 5 марта 2020, 12:45 — REGNUM В Хакасии усилен дезинфекционный режим на предприятиях торговли и общественного питания. Проводится оценка готовности республики к предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили ИА REGNUM 5 марта в республиканском министерстве экономического развития.
В том числе, предприятиям общественного питания поручено обеспечить наличие одноразовой посуды. Персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты — одноразовыми защитными масками.
12 марта в Абакане состоится семинар, на котором обсудят вопросы предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции в Хакасии.
Как сообщало ИА REGNUM, у госпитализированного в Петербурге итальянца подтвержден коронавирус.