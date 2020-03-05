Боготол, Красноярский край, , 12:47 — REGNUM В городе Боготоле Красноярского края районный суд признал виновным врача-анестезиолога-реаниматолога местной больницы в гибели пациента после операции на брюшной полости. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакассии.

Трагедия произошла в апреле 2018 года, когда во время операции врач повредил пункционной иглой лёгкое 39-летнего пациента, что привело к развитию пневмоторакса. Ситуацию усугубило то, что после операции пациент был переведён в палату интенсивной терапии под наблюдение этого же врача, который «не осуществлял наблюдение за больным, не проводил необходимое лечение в период выхода больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде».

В связи с тем, что повреждение лёгкого у пациента не было диагностировано, его состояние стремительно ухудшалось. Тем не менее, врач не осматривал его, и оставил без наблюдения и передачи следующему дежурному врачу ещё до окончания своего рабочего времени, покинув отделение больницы.

Пациент скончался через два дня после операции.

55-летний врач признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (часть 2 статьи 109 УК РФ) и приговорён к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок 2 года. Подсудимый свою вину не признал, защита намерена обжаловать приговор.