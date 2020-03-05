Москва, , 12:42 — REGNUM

Желание части молодежи бросить Родину и уехать «в более благополучные страны» — прежде всего результат состояния умов и итог забвения воспитательной работы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 марта, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Как сообщалось ранее, в интервью ТАСС Путин, отвечая на вопрос о тех молодых людях, которые хотят покинуть Россию (таковых, согласно некоторым опросам, до половины), заявил, что государство должно много работать, чтобы у людей было желание реализовываться в своей стране. Он также отметил, что молодых специалистов, которые не хотят уезжать из России, становится всё больше.

«Если такова статистика, то вопрос о молодёжи, желающей уехать за рубеж, логичен. Надо только хорошо отдавать себе отчёт в том, что такая позиция некоторых молодых людей есть результат не именно положения в стране, но и состояния их умов, которое в силу забвения воспитательной работы и разрушения гуманитарного компонента образования в 2000-е плачевно. Другими словами, бросать Родину в тяжёлый для неё период не есть норма, это девиация.

Молодежь хочет бросить свою страну и уехать… Возникает закономерный вопрос: навсегда уехать или только на время? Если навсегда, то об этих людях, в принципе, говорить нечего, пусть их жизнь учит. Если на время, то таким хотелось бы сказать, что их расчёт на то, что, пока они будут «самореализовываться» в «более благополучных» странах, кто-то другой будет хранить и даже улучшать их страну, чтобы когда-то они соизволили вернуться, — это подлость.

Это, надо сказать, подлость не только в отношении их сверстников. Это подлость и в отношении родителей, людей старшего поколения. Многие ведь из них тоже находятся в своего рода «внутренней эмиграции». А другие, глядя на молодёжь, могут в неё перейти. Как говорится, «забить на всё болт», и дело с концом.

Да, в России очень много чего ещё надо сделать, чтобы в ней было радостно жить. Но никто за нас это не сделает. Как говорится, «беленькими-то нас всякий полюбит, а ты нас чёрненькими полюби!».

Что же касается тех, кто мешает такой работе, то от них надо просто избавляться. Во всяком случае, не давать им дурить себе голову», — отметил Михаил Демурин.