Москва, , 12:39 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский намерен посмотреть фильм «Прощание со Сталиным», передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта

«Опять чиновники делают рекламу и кассу продюсерам спорных фильмов. На этот раз картине «Прощание со Сталиным». Снова запустили слухи, что не дадут прокатное удостоверение, подняли шумиху в прессе. Но в итоге всё-таки дали разрешение. И сейчас народ бросится в кинотеатры смотреть фильм, о котором иначе и не узнали бы. И я обязательно буду теперь смотреть!» — отметил Жириновский.

Он сказал, что при этом в кинотеатр не пойдет, будет смотреть «по флешке». Флешка, по его словам, уже готова, он готов продать флешки с фильмом — «депутатам скидка». И перчатки прилагаются, добавил он.