Владикавказ, , 12:39 — REGNUM В Северной Осетии похищена крупная сумма денег со счетов одного из почтовых отделений Правобережного района. Мошенники действовали по телефону. Им удалось обманным путем выманить у начальника отделения 286 тыс. рублей, сообщили 5 марта в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, некая женщина позвонила на почту и сообщила, что компания, которую она представляет, осуществляет международные денежные переводы и в целях улучшения работы проводит тестирование. Под ее диктовку начальник почты выполнила ряд операций, и деньги со счетов были списаны.

В настоящее время ведется проверка по данному факту. Сотрудники полиции пытаются установить, кто стоит за данным мошенничеством.