Рязань, , 12:41 — REGNUM Стоимость символичного подарка на 8 Марта подсчитали в Рязаньстате. «Дежурный» набор из пяти сортовых роз и коробки вкусных шоколадных конфет весом 240 гр обойдётся мужчинам в 750 рублей, сообщили 5 марта в пресс-службе ведомства.

Служба статистики отметила, что «дежурный» набор чаще всего является дополнением к подарку. И предложили мужчинам подарить своим дамам сырную корзину, составленную по всем правилам сырной тарелки. В набор вошли четыре вида твёрдых сыров по 100 граммов, столько же белых сыров, мёд, джем, орехи, курага, виноград, груши, оливки, крекер, бутылка сухого вина. Продукты, упакованные в красивую корзину, будут стоить примерно 1,4 тысячи рублей. Для расчёта взяли средние потребительские цены в Рязанской области.

Два билета в театр обойдутся рязанцам в тысячу рублей, абонемент на фитнес стоит в среднем 1,5 тыс. руб., кожаная сумка — 4,7 тыс. руб., тур в Париж — 59,9 тыс. руб.