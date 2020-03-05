Тбилиси, , 12:40 — REGNUM В Грузии не планируют отменять авиасообщение с Италией из-за распространяющегося там коронавируса COVID-19. Об этом 5 марта рассказала журналистам глава грузинского минздрава Екатерина Тикарадзе после завершения заседания министров.

По словам Тикарадзе, в Грузии эффективно справляются с предотвращением распространения коронавируса. Она также рассказала, что четвертый заболевший житель Грузии после возвращения из Италии не стал выходить на работу и находился в режиме самоизоляции. Выявлены 25 человек, которые с ним контактировали, их проверят на наличие новой инфекции.

О рассмотрении вопроса о приостановке авиасообщения с Италией ранее сообщил министр финансов Грузии Иванэ Мачавариани.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертый заболевший коронавирусом прибыл в Грузию 1 марта, но симптомы болезни у него проявились только через несколько дней. О том, что у него COVID-19, стало известно 5 марта.

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