Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM В Петербурге с фасадов массово демонтируют вывески времен Ленинграда. Этого требует анонимный гражданин Антон П. через официальный портал для обращений граждан «Наш Санкт-Петербург».

На пропажу вывесок обратили внимание в паблике «Вывески Ленинграда», чьими фотографиями и пользовался Антон П. для своих жалоб.

Так, после обращений петербуржца покинули фасады вывески советских булочных на Каменноостровском проспекте и Большой Монетной улице, «Факел» на Софийской улице, символика «Совтрансавто» на Витебском проспекте, ЦПРП «Ленэнерго» на улице Пугачева, ресторан «Восточный» на проспекте Обуховской Обороны, «Ателье мод» на Рыбацкой улице, вывеска гостиницы «Выборгской» и многие другие.

Всего на портале «Наш Санкт-Петербург» Антон П. оставил 7 тыс. 585 обращений примерно за пять лет.

«Похоже, любуясь чистыми фасадами, мы не падаем в люки только благодаря Антону. А ещё Антон воюет с рекламой и вывесками — он просит проверить законность их размещения. И тоже ведь благое дело, но в этой войне Антон не жалеет стариков», — прокомментировали авторы сообщества «Вывески Ленинграда».

«Под натиском» бдительного петербуржца устояли вывески Дворца спорта «Юбилейный», ДК «Пролетарский», Театра юных зрителей, а также голубь на хрущевке на Новочеркасском проспекте и «несанкционированная надпись и рисунок» Молодежного жилого комплекса (МЖК) на Ленинском проспекте.

Пожаловался Антон П. и на конструкцию «Город-герой Ленинград» на здании гостиницы «Октябрьской» на площади Восстания. Реагировать на обращения анонима приходится Комитету по печати и взаимодействию со СМИ Смольного.