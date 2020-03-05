Грозный, , 12:28 — REGNUM В Чечне получил продолжение проект «Стена героев», который реализуется на Северном Кавказе. Он посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Стартовал проект в феврале в Кабардино-Балкарии.

В нем участвуют 15 вузов Северо-Кавказского федерального округа. В каждом из них в преддверии Дня Победы открываются «Стены героев» с фотографиями участников и ветеранов Великой Отечественной войны. В Чечне в акции участвует Грозненский государственный нефтяной технический университет. На «Стене героев» размещены фотографии около 100 ветеранов. Среди них один преподаватель и пятеро студентов вуза.

В марте такие же «Стены героев» будут открыты в вузах столиц Дагестана, Северной Осетии и Ингушетии, в апреле — в вузах Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. Проект реализуется на средства президентского гранта в размере 2 млн рублей.