Москва, , 12:27 — REGNUM Тарифную политику цен на электроэнергию в различных регионах России нужно развивать очень гибко и взвешенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

«Это очень высоко капитализированный рынок, на нем работают крупные публичные компании, чьи акции торгуются на Московской бирже. Любые неловкие изменения на рынке могут быть неправильно истолкованы инвесторы и надавить на котировки акций.

Сегодня важно проанализировать насколько экономически оправданны завышенные цены на электроэнергию. Например, разница за 1 кВт•ч в Московской и Смоленской области находится в диапазоне 1,5 — 2 руб. Это колоссальный разрыв.

С высокой вероятностью государство проведет непредвзятый аудит и на рынке посредников. В СМИ неоднократно писали, что на рынке работают десятки компаний, которые не добавляют никакой стоимости к качеству и инфраструктурным сервисам осуществляемых поставок, однако завышают итоговую цену потребителям.

Введение новых социальных тарифов было бы разумно начать с наиболее депрессивных регионов России, деревенских и дачных поселений. Население и малый бизнес сразу оценит еще один разворот государства к людям.

Идеально, если можно будет сельским жителям сэкономить на отоплении дома в зимний период в пределах как минимум 2−3 тыс. рублей», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выровнять тарифы на электроэнергию в регионах России.

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