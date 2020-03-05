Москва, , 12:26 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует отмену паломничеств для мусульман, под вопросом совершение хаджа в связи с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

«Иран — там проблема с религией, каждую пятницу они в мечетях все собираются, огромное количество, но вроде отменили пятничные намазы в мечетях. Саудовская Аравия — молодцы, тоже авторитарный режим, но боятся за себя, ибо три миллиона мусульман приедут со всех стран мира, и в этом году, видимо, не будет никакого паломничества. Тяжелейший период мы переживаем», — заявил Жириновский.

Коронавирус продолжает распространятся по планете. Власти Саудовской Аравии уже временно запретили подданным королевства посещать священные места Мекки и Медины во время малого паломничества — умры — из опасений распространения коронавируса,