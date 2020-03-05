Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM В Екатеринбурге следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу обвиняемого в убийстве архитектора Александра Кротова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Обвиняемому в нападении на Кротова теперь предъявлено новое обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Следствие настаивает на аресте мужчины, в данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Суд решит вопрос о мере пресечения в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля 2020 года архитектор скончался в больнице. В январе 2020 года Кротова избили около кафе «Аль-Шам» после того, как архитектор сделал замечание молодым людям.

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