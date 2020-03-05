Москва, , 12:23 — REGNUM В России тяжело больные дети смогут беспрепятственно получать незарегистрированные в стране лекарства, которые приходится заказывать за границей. Ввоз и выдача таких препаратов в РФ теперь регламентирована постановлением, которое подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом премьер-министр сообщил сегодня, 5 марта, на заседании российского правительства.

«Сегодня я подписал постановление правительства об утверждении правил ввоза и порядка выдачи лекарственных препаратов, которые не зарегистрированы в России, чтобы уже с апреля они начали поступать тем, кому они нужны», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр также добавил, что теперь при выявлении новых больных медики смогут оперативно увеличивать заявку на такие лекарства.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2020 года в России вступил в силу закон о государственных закупках незарегистрированных в стране лекарств. Согласно закону, ранее подписанному президентом РФ Владимиром Путиным, в Россию разрешается ввоз конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в порядке, установленном правительством РФ.

Согласно перечню, утверждённому Минздравом РФ, в список незарегистрированных лекарств, которые будут ввозить из-за границы, вошли диазепам, мидазолам, клобазам, лоразепам, фенобарбитал.