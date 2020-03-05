Екатеринбург, , 12:20 — REGNUM В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале для женщин прозвучат стихи и сонеты Шекспира. Это произойдёт в сопровождении саксофонов, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Акция пройдёт 6 марта. Её организуют СвЖД и Свободный театр имени Саманты Смит в рамках совместного проекта.

Артисты будут поздравлять женщин с праздником. Они прочтут стихи и подарят тюльпаны. А саксофонисты из квартета «iSaxBand» исполнят популярные джазовые и классические композиции.