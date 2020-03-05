Вена, , 12:19 — REGNUM В Австрии число инфицированных коронавирусом составило 37 человек. Об этом говорится в сообщении министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии, опубликованном 5 марта.

За последние сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Австрии медики исследовали на коронавирус 3 711 человек.

«Мы проверяем каждый подозреваемый случай, но также проводим дополнительные исследования на коронавирус образцов, взятых у больных гриппом», — сообщил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

Напомним, сообщение о первом случае инфицирования коронавирусом в Австрии появилось 25 февраля.

Читайте также: В Боснии и Герцеговине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом