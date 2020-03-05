Тбилиси, , 12:23 — REGNUM Житель Грузии, который после возвращения из Италии стал четвертым, у кого обнаружили коронавирус COVID-19, находился в самоизоляции. Об этом 5 марта рассказал во время брифинга заместитель директора Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе, сообщает грузинское Общественное телевидение.

Имнадзе отметил, что пассажиры, летевшие вместе с заразившимся в самолете, идентифицированы. Замглавы центра также поблагодарил заболевшего за сознательность.

Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эгугбая рассказала присутствующим на брифинге, что инфицированный является 44-летним мужчиной. У него повышенная температура 38,5°С.

Напомним, о четвертом заболевшем в Грузии жителе стало известно 5 марта. Он прибыл из Италии 1 марта. Когда у него проявились симптомы заболевания, мужчина обратился к медикам.

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