Москва, , 12:15 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР готовы снабдить всех медицинскими перчатками. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В ходе пленарного заседания депутаты фракции начали раздачу перчаток, призванных защитить от соприкосновения с вирусами и бактериями.

«А граждан обеспечите? Жителей страны?» — поинтересовался из президиума спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если есть потребность, мы дадим перчатки всем. Все кто хотят — поднимитесь в мою приемную», — тут же отреагировал Жириновский.

Он уверен в том, что перчатки надежно защитят людей, в том числе от коронавируса.

«Чистые, новые, как у королевы Британии (Елизаветы II)!» — отметил Жириновский.