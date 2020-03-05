Москва, , 12:12 — REGNUM В заявлении о ненужности общего образования для девочек, сделанном председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Дмитрием Смирновым, адвокат, специалист по семейному праву, председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко видит «две стороны медали». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM ответ священника на вопрос о воспитании детей, она отметила:

«В последнее время с пугающей частотой в СМИ появляются сообщения с цитатами представителей РПЦ, которые, мягко говоря, будоражат общественность. Некоторые бывают неправильно поняты или вырванными из контекста, за другие приходится потом извиняться. Я вижу в этом две стороны медали. С одной стороны, таким образом привлекается внимание общества к острым проблемам современности.

Например, недавнее скандальное высказывание представителя РПЦ на тему создания семьи без официальной регистрации брака, то есть сожительства. Тенденция к снижению (числа) законных браков сохраняется уже несколько лет. Можно много рассуждать, нужно ли юридически закреплять отношения или нет, но отсутствие официальной регистрации брака может доставить немало проблем при расставании, в том числе — с разделом имущества, наследством и так далее.

Но, с другой стороны, такие подчас крамольные слова духовников откровенно дискредитируют саму церковь. Во все времена ее служители отличались мудростью, наставляли глав государства на стратегически верные шаги. В наши дни от представителей церкви ждешь скорее очередной шокирующей или как минимум странной мысли. Очень неприятно за этим наблюдать».

Напомним, рассуждения, вызвавшие широкий общественный резонанс, протоиерей Дмитрий Смирнов сделал в эфире радио «Радонеж». Отвечая на вопрос о воспитании детей, он привёл в пример конкретную жизненную ситуацию и, в частности, заявил: «Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?»

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда полагает, что данные слова были вырваны из контекста и неправильно истолкованы обществом.

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