Пермь, , 10:17 — REGNUM В Перми коллектив крупной больница (ГБУЗ ПК «ГКБ им. М. А. Тверье») обратился с открытым письмом к врио губернатора Пермского края Дмитрию Махонину. Медики просят о помощи — сохранить государственную лабораторную службу при больнице и отменить приказы краевого минздрава о ликвидации лабораторий при стационарах.

В письме медработники подвергли критике работу Централизованной клинико-диагностической лаборатории (ЦДКЛ), охарактеризовав ее создание как авантюру, на которую потрачены огромные деньги.

«Вся «история» с ЦКДЛ делается «через колено»: обоснование туманно, цели не определены, риски не просчитаны, врачей никто не спрашивал. Главная задача организаторов — сделать вид, что всё хорошо, все трудности временные. Для этого полностью игнорируют обоснованные возражения и жалобы с мест. Трудности будут только нарастать по мере включения в систему новых больниц», — говорится в письме.

Коллектив больницы отметил, что пациенты, направляемые на плановую операцию из горбольницы № 2, не могут быть своевременно госпитализированы из-за того, что не могут в срок получить результаты анализов в поликлинике. Своя лаборатория в больнице города ликвидирована, анализы «уехали» в ЦДКЛ, и возникли проблемы. Также медики указывают на то, что стоимость услуг ЦДКЛ вдвое дороже.

«Складывается впечатление, что всё это затеяно для того, чтобы уничтожить государственные лаборатории в Пермском крае, а затем, передав эти объемы частным лабораториям, навсегда «подсадить» больницы на «аутсорсинговую иглу». Тарифы при этом увеличатся не вдвое, а в разы. Нас ожидает «частно-государственное партнерство» с напитыванием частника бюджетными деньгами без контроля конечного результата, без конкуренции, без обратной связи», — считают авторы открытого письма.

Реакцией на письмо стал пост в Instagram министра здравоохранения Прикамья Оксаны Мелеховой. Она отметила, что в конце 2019 года провели централизацию лабораторных исследований для трех учреждений в тестовом режиме и двух медицинских организаций Пермского края полностью.

«Необходимо отметить, что централизация лабораторной службы — процесс сложный. Поэтому и двигаемся в этом направлении очень аккуратно и учреждения в проект заводим поэтапно», — отметила Мелехова.

По словам главы минздрава, результаты анализов в электронном формате медорганизации получают в день выполнения. Стоимость лабораторных исследований утверждена тарифным соглашением, в рамках Программы государственных гарантий.

Между тем пользователи в своих комментариях подчёркивают, что на практике нет заявленной быстроты в выполнении анализов. Ожидание результатов составляет неделю и более.