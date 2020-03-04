Алтайские полицейские донесут 8 Марта в каждый дом
Полиция Алтайского края в часть Международного женского дня проводит акцию «8 марта — в каждый дом». Как сообщает ГУ МВД РФ по региону, для чтобы создать представительницам прекрасного пола хорошее настроение, участковые подговорили женщинам своего участка праздничные листовки и вручают их с добрыми пожеланиями.
Музей им. Врубеля сделал подарок омичкам на 8 Марта
8 Марта в трёх зданиях омского музея имени М. А. Врубеля вход для всех женщин будет бесплатным.
В Рязани подсчитали стоимость «дежурного» и необычного наборов на 8 Марта
Стоимость символичного подарка на 8 Марта подсчитали в Рязаньстате. «Дежурный» набор из пяти сортовых роз и коробки вкусных шоколадных конфет весом 240 гр обойдётся мужчинам в 750 рублей.
На вокзале в Екатеринбурге женщинам посвятят стихи и сонеты Шекспира
В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале для женщин прозвучат стихи и сонеты Шекспира. Это произойдёт в сопровождении саксофонов, сообщили журналистам в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Володин пожелал женщинам счастья, здоровья и удачи
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с праздником 8 Марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Новгородский губернатор: есть выплаты матерям, которые нужно менять
«Есть вещи, которые нужно менять. Например, сейчас выплата по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Молодая мама, начинающий специалист, если у неё болеет ребенок, получает компенсацию только в размере 50% зарплаты. Мы хотим озвучить эту проблему», — заявил губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Андрей Никитин, выступая на областном женском форуме в Великом Новгороде.
В Великом Новгороде состоялся областной женский форум
Организатор форума, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, отметила, что областной женский форум проводится второй год подряд.
«В высоком темпе современного мира женщины успевают всё: быть заботливыми женами и любящими матерями, успешно реализовывают себя в работе и любимом хобби, являются активными участниками общественной жизни. Женщина, как никто другой, умеет направить дело в нужное русло и добиться результата», — отметила Елена Писарева.
Подсчитана средняя стоимость подарка к 8 марта жительницам Ленобласти
Экономисты посчитали, как изменилась в Ленинградской области стоимость традиционных подарков к первому празднику весны в 2020 году по сравнению с прошлым годом. Подорожание традиционных товаров оказалось совсем небольшим.
К женскому дню букеты бывают не только из традиционных тюльпанов.
Мострансавто организует салоны красоты в автобусах предприятия. Профессиональные визажисты и стилисты по прическам сделают жительницам Московской области экспресс-макияж или укладки. Акция состоится в предпраздничный рабочий день — 6 марта. Услуги будут бесплатными. Специальные автобусы будут ждать на привокзальных площадях автовокзалов и автостанций предприятия в Мытищах, Домодедове и Павловском Посаде.
8 Марта жителей Кубани ждут в музеях и кинотеатрах
Праздничную программу подготовили музеи, кинотеатры и выставочные залы Краснодарского края в преддверии 8 Марта.
Маркетологи рассказали, что покупают для женщин к 8 марта
На подарок тратится от 300 рублей до 150 тысяч. В среднем — полторы-две тысячи рублей.
Также женщинам дарят билеты в театр или кино, поход в ресторан или клуб, подарочные сертификаты, посуду, бытовую технику и спортивные товары и принадлежности.
Ещё о подарках. Цветы являются самым популярным в России подарком к 8 марта, считают в Гильдии маркетологов. Также женщинам покупают конфеты, шоколад, косметику и прафюмерию. Не обходится и без различных гаджетов и аксессуаров к ним, белья и галантереи.
Кстати, погоду в Ростове-на-Дону обещают 8 марта праздничную: ясно и плюс 18 градусов.
В парках Ростова-на-Дону отметят 8 марта
В парках Ростова-на-Дону тоже пройдут мероприятия к Международному женскому дню.
Напомним, что в 2020 году 8 марта приходится на воскресенье. В связи с этим жители России будут отдыхать три дня: 7, 8 и 9 марта.
В Государственной думе сегодня празднично.
Фото: Ольга Зенькович, ИА REGNUM.
Впрочем, по всей России женщин уже поздравляют, задолго до официального дня.
А ещё посетительницам подарят тюльпаны. Их заготовят больше 10 тысяч штук.
Также 8 марта в парках можно будет покататься на коньках, станцевать зумбу, создать красивый букет, а в некоторых парках оборудуют фотозоны с композициями из живых цветов.
В 18 парках Москвы 8 марта пройдут концерты, цветочные забеги, флешмобы и мастер-классы. Посещение большинства мероприятий бесплатное.
Не остались без подарка и автомобилистки. 8 и 9 марта парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной.
Госдума встречает 8 марта: почем цветы для избранников
В Госдуме идет активная подготовка к празднованию 8 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. В нижней палате парламента активно идет торговля цветами — в один из павильонов завезли коробки и ящики с цветами, украшают и лифты.
В свой день дамы смогут бесплатно воспользоваться метро, МЦД и МЦК, наземным общественным транспортом, а также пригородными электричками.
В Москве всем женщинам сделали просто шикарный подарок. 8 марта общественный транспорт для них будет бесплатным.
В Тюмени розы стоят 80−100 рублей, а тюльпаны — примерно 60. К 8 Марта цены поднимутся на 20−25%.
Флористы Тюмени сообщили о грядущем подорожании цветов
Один из распространённых подарков на 8 марта — это цветы. Цены на них в этот праздник традиционно поднимаются, и флористы призывают мужчин, желающих сэкономить, подумать о покупке букетов заранее.
В пермском трамвае для женщин приготовили сюрприз
В Перми пассажиркам трамвая в честь 8 Марта будут дарить цветы и стихи. Акцию проведут 6 марта.
Но мужской половине населения всё равно приходится попотеть над тем, чтобы было и оригинально, и недорого.
Впрочем, большинство женщин считают, что главное — это не подарок, а внимание.
Российские женщины назвали самые желанные подарки к 8 марта
Чего хотят женщины на 8 Марта? Косметику или ювелирные украшения, говорится в материалах исследования, проведённого ранее сервисом «Авито».
Губернатор Сахалина запустил в роддоме цветочный флешмоб
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко в преддверии 8 Марта запустил цветочный флешмоб — он побывал в роддоме Южно-Сахалинска и подарил цветы акушеру-гинекологу Татьяне Морозовой.