«Есть вещи, которые нужно менять. Например, сейчас выплата по временной нетрудоспособности зависит от стажа. Молодая мама, начинающий специалист, если у неё болеет ребенок, получает компенсацию только в размере 50% зарплаты. Мы хотим озвучить эту проблему», — заявил губернатор Новгородской области, руководитель рабочей группы Андрей Никитин, выступая на областном женском форуме в Великом Новгороде.