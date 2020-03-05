Одесса, Украина, , 09:43 — REGNUM Заявление о ненужности общего образования для девочек, сделанное председателем патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиереем Дмитрием Смирновым, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал митрополит Агафангел — епископ Русской православной церкви, митрополит Одесский и Измаильский. Он напомнил, что другой системы образования детей не существует.

«Если бы была иная система, православная, можно было бы подумать, иначе подобные заявления — только для собственного эпатажа», — подчеркнул митрополит Агафангел.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопрос о воспитании детей протоиерею Дмитрию Смирнову задали 4 марта в эфире радиостанции «Радонеж». На что священник ответил:

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям?»

Позднее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заступился за священнослужителя. По его словам, в своём выступлении Смирнов говорил лишь о преимуществе домашнего образования по сравнению со школьным.

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