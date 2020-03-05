5 марта 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 09:41 — REGNUM В Госдуме идет активная подготовка к празднованию 8 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта. В нижней палате парламента активно идет торговля цветами — в один из павильонов завезли коробки и ящики с цветами, украшают и лифты.

В Госдуме в преддверии Международного женского дня традиционно расширяется ассортимент цветов, продавцы не успевают выполнять заказы на композиции и букеты — депутаты спешат поздравить женщин. Так, например, корреспондент ИА REGNUM отвлек продавщиц от подготовки букетов для Минфина.

Мимоза в лифте в Госдуме © ИА REGNUM

Что касается цен — то любимые тюльпаны можно купить по 80 рублей за штучку и за 100 рублей — пионовидные. Розы — кажется, всех цветов и размеров — от 150 до 350 рублей за цветок.

Любимые тюльпаны можно купить по 80 рублей за штучку и за 100 рублей – пионовидные © ИА REGNUM

Букеты составят на любой вкус, цвет и кошелек © ИА REGNUM

Букеты составят на любой вкус, цвет и кошелек. Есть и готовые — по 1500 рублей, по 5500 рублей.

Любительниц цветов в горшке тоже можно порадовать. Так, кустик роз в горшке продается за 950 рублей, желтые ирисы в композиции с корзинкой — за 3000 рублей. Орхидеи крапчатые, полосатые, одноцветные — за 2900 рублей.

Розы стоят от 150 до 350 рублей за цветок © ИА REGNUM

Холодное помещение, где можно полюбоваться всем ассортиментом © ИА REGNUM

Отдельно оборудовано охлаждающими установками помещение, куда можно прийти и полюбоваться на весь ассортимент. Как раз туда подходят депутаты и помощники и интересуются: готовы ли заказы. С утра начинаются праздничные заседания фракций, надо успеть подготовиться.