Ольхонский район, Иркутская область, , 08:57 — REGNUM Иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев на своих интернет-ресурсах поделился свежей фотографией, сделанной на Ольхоне — самом большом острове Байкала. На ней видно, что прямо на льду, вблизи мыса Шаманка (Бурхан) установлен туалет.

Туалет, установленный в сакральном месте на Ольхоне Виталий Рябцев © ИА REGNUM

«На первый взгляд — все нормально, объект «туристической инфраструктуры» в часто посещаемом туристами районе. Однако от ближайших домов поселка до туалета — менее 200 метров. Зачем было выдвигать его сюда? Но, что несравненно важнее — этот мыс является «сакральным сердцем Байкала». Самое священное, самое табуированное место.

Археологические данные говорят о том, что оно почиталось еще в первые века нашей эры, задолго до появления на Байкале монгольских племен, которые переняли древний культ у живших здесь курыкан. И до начала 20-го века строго соблюдали многочисленные запреты, подчеркивающие святость мыса Шаманки. Посещать его могли лишь шаманы и только в дни особых празднеств. Буддисты также традиционно почитают места, с древности считающиеся сакральными. И поэтому внесли Шаманку в число девяти Главных Святынь Азии», — пояснил учёный.

Он также отметил, что лично ему страшно представить, что сделали бы местные жители с установщиками этого «объекта» лет 100 назад, «а теперь — вроде так и должно быть».

«Хотя в святых местах ленточки вяжем, монетки кладём, соответствующие брызганья/возлияния совершаем. Множество новых «сэргэ» («шаманская коновязь») установили. Одним словом — возрождаем древние традиции, чтим родовые корни. И при этом не видим очевидного кощунства близ главной природной святыни», — иронизирует учёный.

Ещё Виталия Рябцева удивляет позиция современных шаманов. По этому поводу он задаётся вопросом:

«А где же шаманы? Ведь летом постоянно их можно видеть близ Шаманки. В августе каждый год даже проводится «фестиваль» шаманов (не знаю точно, как это мероприятие именуется). Они теперь на 100% лояльны всем проявлениям «туристического освоения» Ольхона? Способны лишь освящать возведенную здесь статую известного скульптора…

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Шаманка, расположенный рядом Шаманский лес — единый природный сакральный комплекс. В лесу уже воздвигли несколько гостиниц, распродали кучу участков. Теперь готовятся нечто подобное и самим мысом провернуть? Какие-нибудь платные аттракционы (в рамках «частно-государственного партнерства» в Прибайкальском национальном парке)? Вплотную к мысу выстроить новые «объекты рекреации»?

Вполне вероятно. Но сначала надо вытравить остатки памяти об особой сакральности и запретности этого места. В том числе и таким наглядным способом», — полагает Виталий Рябцев.

Так выглядел район мыса Шаманка летом 2019 года Виталий Рябцев © ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, вопреки всем законам, защищающим Байкал и его жемчужину — остров Ольхон, вопреки судебным решениям незаконные постройки на берегах Священного моря никто не сносит, напротив, в интернете можно найти информацию о бронировании номеров в таких незаконных гостиницах. Ранее Виталий Рябцев отмечал, что мыс Шаманка (или Бурхан) является «сакральным сердцем» не только Ольхона, но и всего Байкала.

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